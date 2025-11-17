PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Tödlicher Arbeitsunfall

Freiburg (ots)

Am Freitagnachmittag, 14.11.2025, kam es auf dem Gelände einer Firma in Weil am Rhein zu einem tödlichen Arbeitsunfall.

Beim Abladen einer Arbeitsbühne von einem LKW-Tieflader kippte diese aus bislang unbekannten Gründen um und traf einen 43-jährigen Arbeiter am Kopf. Trotz umgehender medizinscher Versorgung verstarb der 43-Jährige aufgrund der Schwere der Verletzungen noch an der Unfallstelle.

Die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache hat das Kriminalkommissariat Lörrach übernommen.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

