POL-FR: Weil am Rhein: Tödlicher Arbeitsunfall

Freiburg (ots)

Am Freitagnachmittag, 14.11.2025, kam es auf dem Gelände einer Firma in Weil am Rhein zu einem tödlichen Arbeitsunfall.

Beim Abladen einer Arbeitsbühne von einem LKW-Tieflader kippte diese aus bislang unbekannten Gründen um und traf einen 43-jährigen Arbeiter am Kopf. Trotz umgehender medizinscher Versorgung verstarb der 43-Jährige aufgrund der Schwere der Verletzungen noch an der Unfallstelle.

Die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache hat das Kriminalkommissariat Lörrach übernommen.

