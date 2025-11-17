PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Bellingen: Motorroller mutmaßlich angezündet

Freiburg (ots)

Am Samstag, 15.11.2025, gegen 23.45 Uhr, teilte eine Zeuge brennende Warnbaken in der Pfarrgasse in Hertingen mit. Vor Ort stellte sich heraus, dass bei den brennenden Warnbaken ein Motorroller in Vollbrand stand. Der Brand konnte rasch gelöscht werden. Durch den Brand wurden mehrere Warnbaken beschädigt. Der Motorroller brannte komplett nieder. Weitere Ermittlungen ergaben, dass der Motorroller zuvor entwendet wurde. Eine Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden.

