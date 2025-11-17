Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breitnau, B31: Verkehrsunfall aufgrund Übermüdung

Freiburg (ots)

Am Sonntagmorgen, 16.11.2025, gegen 04:50 Uhr befuhr ein 38-jähriger Autofahrer die B31 in Fahrtrichtung Freiburg. Kurz nach dem Kurvenausgang Löffeltal geriet er nach derzeitigem Ermittlungsstand aufgrund Übermüdung nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der dortigen Schutzplanke. Im Anschluss setzte er seine Fahrt in Fahrtrichtung Freiburg fort. Durch eine aufmerksame Verkehrsteilnehmerin konnte der Unfallverursacher ermittelt werden. Der Führerschein des 38-Jährigen wurde beschlagnahmt.

