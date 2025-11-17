PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breitnau, B31: Verkehrsunfall unter Drogeneinfluss

Freiburg (ots)

Am Samstagabend, 15.11.2025, gegen 21:50 Uhr befuhr ein 31-jähriger Autofahrer die B31 in Fahrtrichtung Freiburg. Nach den derzeitigen Ermittlungen geriet der Fahrer aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in der Löffeltalkurve von der Fahrbahn ab, überfuhr hierbei die beiden Gegenfahrbahnen und kollidierte mit einem Betonpfeiler. Im Anschluss wurde er wieder nach rechts abgewiesen und kam auf dem Fahrstreifen in Richtung Freiburg zum Stehen. Der Fahrer wurde beim Unfall schwer verletzt. Ein durchgeführter Drogenvortest bestätigte die Beeinflussung von Betäubungsmitteln. Die 34-jährige Beifahrerin wurde nicht verletzt. Der 31-Jährige wurde durch den Rettungsdienst in eine Klinik verbracht.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Polizeirevier Titisee-Neustadt
Tel. 07651/9336-0
titisee-neustadt.prev@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 17.11.2025 – 13:45

    POL-FR: Hartheim/Heitersheim: Cannabisfund bei Fahrzeugkontrolle

    Freiburg (ots) - Am Freitag, den 07.11.2025, gegen 15:00 Uhr wurden bei der Autobahn A5 im Bereich des Grenzübergangs an der Anschlussstelle Hartheim/Heitersheim bei einer Fahrzeugkontrolle ca. 200-300kg Cannabis aufgefunden. Das Polizeirevier Müllheim hatte zusammen mit der Bereitschaftspolizeidirektion Bruchsal eine Kontrollstelle zur Überwachung des einreisenden Verkehrs eingerichtet. Im Rahmen dieser wurden gegen ...

    mehr
  • 17.11.2025 – 13:43

    POL-FR: Freiburg-Günterstal: Mann durch Unbekannte beraubt und schwer verletzt - Zeugenaufruf

    Freiburg (ots) - Ein 48-Jähriger soll in der Nacht auf Samstag, 15.11.2025, in Freiburg-Günterstal beraubt und schwer verletzt worden sein. Der Geschädigte verständigte selbst die Polizei und wurde anschließend zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Ersten Erkenntnissen zufolge soll der Mann sich spontan mit mehreren bislang unbekannten Personen auf einem ...

    mehr
  • 17.11.2025 – 13:35

    POL-FR: Waldkirch: 30-Jährige beim Einsteigen in Bus verletzt - Zeugen gesucht

    Freiburg (ots) - Am Freitagmorgen, den 14.11.2025, gegen 07:30 Uhr wurde in Waldkirch an der Bushaltestelle "Batzenhäusle" eine 30-Jährige beim Einsteigen in den Bus leicht verletzt. Als die Geschädigte in den Bus einstieg, habe die Tür so geschlossen, dass sie hierdurch leicht am rechten Arm verletzt wurde. Daraufhin soll es eine verbale Auseinandersetzung ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren