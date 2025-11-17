Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breitnau, B31: Verkehrsunfall unter Drogeneinfluss

Freiburg (ots)

Am Samstagabend, 15.11.2025, gegen 21:50 Uhr befuhr ein 31-jähriger Autofahrer die B31 in Fahrtrichtung Freiburg. Nach den derzeitigen Ermittlungen geriet der Fahrer aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in der Löffeltalkurve von der Fahrbahn ab, überfuhr hierbei die beiden Gegenfahrbahnen und kollidierte mit einem Betonpfeiler. Im Anschluss wurde er wieder nach rechts abgewiesen und kam auf dem Fahrstreifen in Richtung Freiburg zum Stehen. Der Fahrer wurde beim Unfall schwer verletzt. Ein durchgeführter Drogenvortest bestätigte die Beeinflussung von Betäubungsmitteln. Die 34-jährige Beifahrerin wurde nicht verletzt. Der 31-Jährige wurde durch den Rettungsdienst in eine Klinik verbracht.

