Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Günterstal: Mann durch Unbekannte beraubt und schwer verletzt - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Ein 48-Jähriger soll in der Nacht auf Samstag, 15.11.2025, in Freiburg-Günterstal beraubt und schwer verletzt worden sein. Der Geschädigte verständigte selbst die Polizei und wurde anschließend zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Ersten Erkenntnissen zufolge soll der Mann sich spontan mit mehreren bislang unbekannten Personen auf einem Grillplatz in Günterstal aufgehalten haben. An den weiteren Verlauf des Abends kann sich der Geschädigte eigenen Aussagen zufolge nicht erinnern. Erst im Nachgang bemerkte der Mann, dass ihm offenbar unter anderem auch Bargeld und ein Tablet entwendet wurden.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wo der Vorfall sich genau zugetragen hat, ist derzeit noch nicht bekannt. Zeugen, die in der betreffenden Nacht in Günterstal verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sonstige Hinweise zum Tathergang geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0761/882-2880 zu melden.

oec

Medienrückfragen bitte an:

Özkan Cira
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 0761 882 1018
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

