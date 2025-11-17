Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Albbruck: Kraftrad kollidiert mit Fahrzeug und entfernt sich - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Vermutlich in der Nacht von Samstag, 08.11.2025 Uhr auf Sonntag, 09.11.2025 beschädigte ein unbekannter Kraftfahrer einen am Straßenrand geparkten Opel Insignia in der Kiesenbacher Straße. Es entstand Sachschaden von rund 2000 Euro. An der Unfallstelle befanden sich orangene Splitterteile, daher wird davon ausgegangen, dass sich zumindest zum Teil orange Teile an dem Verursacherfahrzeug befunden haben muss. Im Nachgang wurde bekannt, dass es wohl zum Unfallzeitpunkt mehrere Personen an der Örtlichkeit gab, die diesen hätten mitbekommen müssen. Das Polizeirevier Waldshut sucht diese Personen und weitere Zeugen. Sie werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier unter der Telefonnummer 07751/8316-531 in Verbindung zu setzen.

md/tb

