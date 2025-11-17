Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/ Tiengen: Alfa-Romeo in der Peter-Thumb-Straße aufgebrochen - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Unbekannte brachen am Samstag, 15.11.2025 zwischen 19.20 Uhr und 21.30 Uhr einen in der Peter-Thumb-Straße geparkten Alfa Romeo auf. Es wurden drei Ladekabel, eine Handyhalterung, der Zigarettenanzünder sowie Bargeld entwendet. Der Diebstahlschaden kann abschließend noch nicht beziffert werden. Der Sachschaden am Fahrzeug beläuft sich auf rund 150 Euro. Das Polizeirevier Waldshut (07751/8316-531) sucht Zeugen, welche im oben genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen in der Peter-Thumb-Straße gemacht haben.

