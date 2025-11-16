PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: 84-jährige Frau vermisst - Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung

Freiburg (ots)

Die Vermisste konnte heute Morgen in einem Krankenhaus angetroffen werden.

Die Fahndung wird zurückgenommen.

Die Medienschaffenden werden gebeten, das Lichtbild der Frau nicht weiter zu verbreiten.

ts

Ursprungsmeldung:

Seit Samstagnachmittag gegen 15.45 Uhr wird eine 84-jährige Frau aus Freiburg vermisst, sie wurde zuletzt in Freiburg-Littenweiler gesehen. Sie ist dement und mutmaßlich orientierungslos zu Fuß oder auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs.

Im Rahmen der Fahndung wurden bislang zahlreiche Einsatzkräfte eingesetzt, darunter auch Polizeihubschrauber und Personenspürhunde. Die Frau konnte bislang jedoch nicht aufgefunden werden. Es ist nicht auszuschließen, dass sie sich in einer hilflosen Lage befindet.

Personenbeschreibung:

   - ca. 163 cm groß
   - weiße, schulterlange Haare
   - bekleidet mit braunem Steppmantel, darunter einem 
     pink-dunkelblauen Strickpullover, Jeans
   - trägt blaue Asics-Sportschuhe
   - langsamer Gang, leich nacht vorne gebeugt, ohne Gehhilfe

Wer hat die vermisste Person gesehen oder kann Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben? Die Kriminalpolizei (0761 882-2880) hat die Ermittlungen übernommen

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Thomas Spisla
Telefon: 0162/1051852
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 16.11.2025 – 09:06

    POL-FR: Freiburg: 84-jährige Frau vermisst - Öffentlichkeitsfahndung

    Freiburg (ots) - Seit Samstagnachmittag gegen 15.45 Uhr wird eine 84-jährige Frau aus Freiburg vermisst, sie wurde zuletzt in Freiburg-Littenweiler gesehen. Sie ist dement und mutmaßlich orientierungslos zu Fuß oder auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs. Im Rahmen der Fahndung wurden bislang zahlreiche Einsatzkräfte eingesetzt, darunter auch ...

    mehr
  • 14.11.2025 – 18:37

    POL-FR: Gundelfingen: Rettungseinsatz nach Brand in Mehrparteienhaus

    Freiburg (ots) - Am Freitag, 14.11.2025, gegen 16.20 Uhr, wurde ein Brand in einem Mehrparteienhaus in der Gewerbestraße in Gundelfingen gemeldet. Feuerwehr, Polizei und Rettungskräfte waren daraufhin im Einsatz. Das Feuer konnte unter Kontrolle gebracht werden; aufgrund der starken Rauchentwicklung mussten alle Wohnungen in dem Anwesen geräumt werden. Nach ...

    mehr
  • 14.11.2025 – 16:31

    POL-FR: Waldshut-Tiengen/ Tiengen: Auseinandersetzung vor Geschäft - Zeugen gesucht

    Freiburg (ots) - Am Donnerstag, 13.11.2025, gegen 18.00 Uhr kam es vor einem Geschäft in der Korngasse zu einer Bedrohung eines Ladeninhabers durch zwei männliche Tatverdächtige. Der genaue Ablauf und die Hintergründe sind völlig unklar. Der Polizeiposten Tiengen hat die Ermittlungen übernommen und sucht dringend Zeuginnen und Zeugen, die den Sachverhalt ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren