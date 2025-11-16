Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: 84-jährige Frau vermisst - Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung

Freiburg (ots)

Die Vermisste konnte heute Morgen in einem Krankenhaus angetroffen werden.

Die Fahndung wird zurückgenommen.

Die Medienschaffenden werden gebeten, das Lichtbild der Frau nicht weiter zu verbreiten.

ts

Ursprungsmeldung:

Seit Samstagnachmittag gegen 15.45 Uhr wird eine 84-jährige Frau aus Freiburg vermisst, sie wurde zuletzt in Freiburg-Littenweiler gesehen. Sie ist dement und mutmaßlich orientierungslos zu Fuß oder auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs.

Im Rahmen der Fahndung wurden bislang zahlreiche Einsatzkräfte eingesetzt, darunter auch Polizeihubschrauber und Personenspürhunde. Die Frau konnte bislang jedoch nicht aufgefunden werden. Es ist nicht auszuschließen, dass sie sich in einer hilflosen Lage befindet.

Personenbeschreibung:

- ca. 163 cm groß - weiße, schulterlange Haare - bekleidet mit braunem Steppmantel, darunter einem pink-dunkelblauen Strickpullover, Jeans - trägt blaue Asics-Sportschuhe - langsamer Gang, leich nacht vorne gebeugt, ohne Gehhilfe

Wer hat die vermisste Person gesehen oder kann Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben? Die Kriminalpolizei (0761 882-2880) hat die Ermittlungen übernommen

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell