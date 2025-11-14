PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/ Tiengen: Auseinandersetzung vor Geschäft - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 13.11.2025, gegen 18.00 Uhr kam es vor einem Geschäft in der Korngasse zu einer Bedrohung eines Ladeninhabers durch zwei männliche Tatverdächtige. Der genaue Ablauf und die Hintergründe sind völlig unklar. Der Polizeiposten Tiengen hat die Ermittlungen übernommen und sucht dringend Zeuginnen und Zeugen, die den Sachverhalt beobachtet haben. Insbesondere wird die Passantin, die die Tatverdächtigen angesprochen haben soll, gebeten, sich beim Polizeiposten zu melden. Der Polizeiposten ist zu den üblichen Bürozeiten unter Tel. 07741 8316 283 erreichbar. Das Polizeirevier Waldshut- Tiengen nimmt Hinweise rund um die Uhr unter Tel. 07751 8316 531 entgegen.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle - Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

