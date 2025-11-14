PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Feldberg: Straßensperrung

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 11.11.2025, gegen 16:00 Uhr befuhr ein mit Bierkästen beladener LKW die B 500 aus Schluchsee kommend in Fahrtrichtung Titisee-Neustadt. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen verrutschte bei einem Abbiegevorgang die gesamte Ladung, aufgrund mangelnder Ladungssicherung. Dadurch wurden die Bierkästen nur noch durch die Plane gehalten. Aufgrund der Gefahr, dass die Plane durch das Gewicht reißen und die Ladung auf die Straße stürzen könnte, musste die B 317 in beiden Fahrtrichtungen für mehrere Stunden gesperrt werden. Die Bergung und Sicherung der Ladung wurde anschließend durch die freiwillige Feuerwehr Feldberg übernommen.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de
Polizeirevier Titisee-Neustadt
SchüMi 07651/9336-122

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

