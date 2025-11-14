Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Straßenverkehrsgefährdung durch BMW-Fahrerin - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Von Fahrtrichtung Langenau herkommend befuhr am Donnerstag, 13.11.2025 gegen 22.00 Uhr eine 35 Jahre alte Frau mit ihrem BMW die Straße "An der Wiese" in Gündenhausen. Im anschließenden Wiesenweg musste ein entgegenkommender weißer Pkw mit LÖ-Kennzeichen laut eines Zeugen ausweichen und eine Vollbremsung machen, da die BMW-Fahrerin mittig auf der Straße gefahren sein soll. Der entgegenkommende Pkw soll beim Ausweichen beinahe mit einem parkenden Lkw kollidiert sein. In der Hauptstraße konnte die 35-Jährige von der Polizei angehalten und kontrolliert werden. Da der Verdacht auf eine Alkoholbeeinflussung bestand, wurde eine Blutentnahme im Krankenhaus veranlasst. Das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) sucht den Fahrzeugführer des weißen Pkws. Dieser und weitere Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier in Verbindung zu setzen.

