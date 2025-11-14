Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut- Tiengen/ Tiengen: Unfall an Ampelkreuzung - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 13.11.2025, gegen 17:00 Uhr ereignete sich an der Ampel in der Waldshuter Straße zur Einmündung Industriestraße ein Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen wollten sowohl der 73-jährige Fahrer eines Toyotas, der von der Industriestraße in die Waldshuter Straße eingebogen war, als auch die 77-jährige Mercedes-Fahrerin, die in Richtung Kaitle fahren wollte, bei grün zeigender Ampel gefahren sein. Es kam folglich zur Kollision im Kreuzungsbereich wodurch beide Autos beschädigt wurden. Der Gesamtschaden beträgt ungefähr 10.000 Euro. Verletzt wurde durch den Unfall niemand. Das Polizeirevier Waldshut- Tiengen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht aufgrund der unterschiedlichen Angaben der Beteiligten, Zeuginnen und Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen ist rund um die Uhr unter Tel. 07751 8316 531 erreichbar.

