PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut- Tiengen/ Tiengen: Unfall an Ampelkreuzung - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 13.11.2025, gegen 17:00 Uhr ereignete sich an der Ampel in der Waldshuter Straße zur Einmündung Industriestraße ein Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen wollten sowohl der 73-jährige Fahrer eines Toyotas, der von der Industriestraße in die Waldshuter Straße eingebogen war, als auch die 77-jährige Mercedes-Fahrerin, die in Richtung Kaitle fahren wollte, bei grün zeigender Ampel gefahren sein. Es kam folglich zur Kollision im Kreuzungsbereich wodurch beide Autos beschädigt wurden. Der Gesamtschaden beträgt ungefähr 10.000 Euro. Verletzt wurde durch den Unfall niemand. Das Polizeirevier Waldshut- Tiengen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht aufgrund der unterschiedlichen Angaben der Beteiligten, Zeuginnen und Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen ist rund um die Uhr unter Tel. 07751 8316 531 erreichbar.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle - Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 14.11.2025 – 09:04

    POL-FR: Feldberg: Straßensperrung

    Freiburg (ots) - Am Dienstag, 11.11.2025, gegen 16:00 Uhr befuhr ein mit Bierkästen beladener LKW die B 500 aus Schluchsee kommend in Fahrtrichtung Titisee-Neustadt. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen verrutschte bei einem Abbiegevorgang die gesamte Ladung, aufgrund mangelnder Ladungssicherung. Dadurch wurden die Bierkästen nur noch durch die Plane gehalten. Aufgrund der Gefahr, dass die Plane durch das Gewicht reißen und die Ladung auf die Straße stürzen ...

    mehr
  • 14.11.2025 – 09:00

    POL-FR: Wutöschingen: 13-Jähriger eScooter- Fahrer verunfallt tödlich

    Freiburg (ots) - Am Donnerstagmorgen, 13.11.2025, gegen 06:30 Uhr kam ein 13-jähriger Fahrer eines eScooter nach bisherigen Erkenntnissen ohne Fremdeinwirkung im Bereich des Friedhofs im Wutöschingen Ortsteil Degernau zu Fall und wurde lebensgefährlich verletzt. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen, wo er am Nachmittag seinen schweren ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren