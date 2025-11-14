PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gundelfingen: Rettungseinsatz nach Brand in Mehrparteienhaus

Freiburg (ots)

Am Freitag, 14.11.2025, gegen 16.20 Uhr, wurde ein Brand in einem Mehrparteienhaus in der Gewerbestraße in Gundelfingen gemeldet. Feuerwehr, Polizei und Rettungskräfte waren daraufhin im Einsatz. Das Feuer konnte unter Kontrolle gebracht werden; aufgrund der starken Rauchentwicklung mussten alle Wohnungen in dem Anwesen geräumt werden.

Nach derzeitigem Kenntnisstand wurden vier Personen mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Brandursache und Schadenshöhe sind derzeit noch nicht bekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

oec

Medienrückfragen bitte an:

Özkan Cira
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 0761 882 1018
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

