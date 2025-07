Polizei Dortmund

POL-DO: Schwerer Verkehrsunfall mit gestohlenem Fahrzeug - Unfallverursacher flüchtet. Die Polizei sucht Zeugen.

Dortmund (ots)

Am Donnerstagabend (10. Juli) kam es gegen 23:00 Uhr im Kreuzungsbereich der Schützenstraße/ Grüne Straße zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Ein VW Polo, gefahren von einem 56-jährigen Dortmunder, kollidierte mit einem VW Caddy, der sich im Laufe der Unfallaufnahme als gestohlen herausstellte. Die drei männlichen Insassen des VW Caddy flüchteten zu Fuß von der Unfallstelle.

Ersten Zeugenaussagen zufolge befuhr der Dortmunder zusammen mit seiner 54-jährigen Beifahrerin die Grüne Straße in westliche Richtung. Der Fahrer des VW Caddy befuhr die Grüne Straße in östliche Richtung und bog nach links in die Schützenstraße ab. In der Kreuzung stießen die Fahrzeuge frontal zusammen.

Bei dem Zusammenstoß wurden die beiden Insassen schwer verletzt und von zufällig anwesenden Ersthelfern versorgt. Anschließend wurden sie in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert und dort stationär aufgenommen.

Die drei Insassen des VW Caddy flüchteten zu Fuß in östliche Richtung vom Unfallort. Bei der Unfallaufnahme stellte die Polizei fest, dass sowohl der VW Caddy als auch die angebrachten Kennzeichen gestohlen waren. Das Fahrzeug wurde sichergestellt. Die Flüchtigen werden als männlich, 20 - 25 Jahre alt, bekleidet mit kurze Hosen beschrieben. Die Ermittlungen dauern an.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Hinweise zu den geflüchteten Fahrzeuginsassen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiwache Dortmund-Nord unter Tel. 0231/132-2321 zu melden.

