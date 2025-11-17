PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Stühlinger: Zwei Männer nach Verdacht einer versuchten Raubstraftat vorläufig festgenommen

Freiburg (ots)

Am Donnerstagmittag, 13.11.2025, kurz vor 13:00 Uhr meldeten Zeugen über den Polizei-Notruf ein körperliches Gerangel zwischen drei Personen in der Wentzingerstraße im Freiburger Stadtteil Stühlinger. Dabei soll ein Mann mit körperlichen Beeinträchtigungen von zwei zunächst Unbekannten angegriffen worden sein. Einer der beiden Tatverdächtigen soll auch ein Pfefferspray eingesetzt haben.

Beim Eintreffen der Polizei flüchtete einer der mutmaßlichen Angreifer, konnte aber wenig später im Rahmen der Fahndung im Nahbereich vorläufig festgenommen werden. Der Geschädigte sowie der zweite Tatverdächtige konnten noch am Tatort angetroffen werden. Auch der zweite Tatverdächtige wurde noch vor Ort vorläufig festgenommen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand sollen sich die beiden Männer vor einem Hauseingang in der Wentzingerstraße aufgehalten haben. Als der Geschädigte kurz darauf erschien und das Gebäude betreten wollte, sei der Mann durch die beiden Unbekannten unvermittelt angegriffen worden. Die beiden Tatverdächtigen sollen dabei versucht haben, dem Geschädigten ein Mobiltelefon zu entreißen, was jedoch misslang. Der Geschädigte wurde leicht verletzt und musste für weitere medizinische Abklärungen mit dem Rettungsdienst in eine Freiburger Klinik transportiert werden

Die Kriminalpolizei Freiburg hat die Ermittlungen wegen des Verdachts eines versuchten schweren Raubes übernommen.

