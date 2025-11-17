Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Brühl: Personengruppe stört Messe-Veranstaltung - Zeugen gesucht

Am Freitagnachmittag, 14.11.2025, gegen 15:40 Uhr wurde eine öffentliche Berufsinformationsveranstaltung in einer der Messehallen in Freiburg-Brühl durch mehrere Personen gestört.

Nach bisherigen Erkenntnissen soll eine Gruppe aus etwa zehn Personen die Messe mit einem Banner sowie einem Megaphon betreten und die Veranstaltung gestört haben.

Die Personengruppe konnte noch vor Eintreffen der Polizei vom Veranstaltungspersonal aus den Räumlichkeiten verwiesen werden. Die Personen entfernten sich anschließend und seien mit der Straßenbahn in Richtung Stadtmitte gefahren.

Bei dem Vorfall wurde womöglich eine Mitarbeiterin durch den akustischen Einsatz des Megaphons leicht verletzt, konnte aber vor Ort verbleiben.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Freiburg unter anderem wegen des Verdachts des Hausfriedensbruchs dauern an. Mögliche Zeugen, die Hinweise zu der gesuchten Personengruppe geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei (Tel.: 0761 882-2880) in Verbindung zu setzen.

