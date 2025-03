Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall mit Personenschaden 08.03.2025, 12:30 Uhr

Speyer (ots)

Am Samstagmittag stürzte eine 40-jährige Fahrradfahrerin aus Speyer in der Hellergasse zu Boden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ereignete sich der Sturz ohne Fremdeinwirkung. Die Fahrradfahrerin erlitt eine leichte Verletzung am Kopf, weshalb sie vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht wurde.

Mögliche Unfallzeugen werden gebeten, sich telefonisch oder per E-Mail mit der Polizei Speyer (Tel. 06232 / 137-0, E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell