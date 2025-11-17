Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rickenbach: Einbruch in Optiker Geschäft - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Unbekannte verschafften sich in der Nacht von Sonntag auf Montag, 16./17.11.2025 gewaltsam Zutritt in ein Optiker Geschäft in der Kirchstraße. Der oder die Täter durchsuchten den Verkaufsraum und öffneten mehrere Vitrinen. Es wurde Schmuck im fünfstelligen Euro Bereich entwendet. Der Tatzeitpunkt war zirka 03.10 Uhr. Der Polizeiposten Görwihl bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen in oben genannter Nacht in der Kirchstraße gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 07764/9329980 zu melden. Außerhalb der Bürozeiten nimmt das Polizeirevier Bad Säckingen unter der Telefonnummer 07761/9340 Hinweise entgegen.

