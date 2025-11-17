Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldkirch: 30-Jährige beim Einsteigen in Bus verletzt - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Freitagmorgen, den 14.11.2025, gegen 07:30 Uhr wurde in Waldkirch an der Bushaltestelle "Batzenhäusle" eine 30-Jährige beim Einsteigen in den Bus leicht verletzt.

Als die Geschädigte in den Bus einstieg, habe die Tür so geschlossen, dass sie hierdurch leicht am rechten Arm verletzt wurde. Daraufhin soll es eine verbale Auseinandersetzung zwischen der Geschädigten und dem Busfahrer gegeben haben. Die Geschädigte erstattete später Anzeige bei der Polizei.

Das Polizeirevier Waldkirch (07681 4074-0) sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können. Insbesondere wird nach einem weiblichen Fahrgast gesucht. Sie soll das Ereignis beobachtet und mit dem Busfahrer gesprochen haben.

nt

