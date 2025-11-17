Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Hartheim/Heitersheim: Cannabisfund bei Fahrzeugkontrolle

Freiburg (ots)

Am Freitag, den 07.11.2025, gegen 15:00 Uhr wurden bei der Autobahn A5 im Bereich des Grenzübergangs an der Anschlussstelle Hartheim/Heitersheim bei einer Fahrzeugkontrolle ca. 200-300kg Cannabis aufgefunden.

Das Polizeirevier Müllheim hatte zusammen mit der Bereitschaftspolizeidirektion Bruchsal eine Kontrollstelle zur Überwachung des einreisenden Verkehrs eingerichtet. Im Rahmen dieser wurden gegen 15:00 Uhr zwei zusammengehörende spanische Fahrzeuge kontrolliert.

Bei einer Durchsuchung wurden in einem der Fahrzeuge mehrere schwarze Stofftaschen und eingeschweißte Kartons aufgefunden, in welchen sich ca. 200 bis 300 Kilogramm Cannabis befanden.

Gegen beide Tatverdächtigen wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft durch das Amtsgericht Freiburg Haftbefehl wegen des dringenden Verdachts des gemeinschaftlichen Handeltreibens mit Cannabis erlassen und in Vollzug gesetzt.

nt

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell