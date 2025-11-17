PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Hartheim/Heitersheim: Cannabisfund bei Fahrzeugkontrolle

Freiburg (ots)

Am Freitag, den 07.11.2025, gegen 15:00 Uhr wurden bei der Autobahn A5 im Bereich des Grenzübergangs an der Anschlussstelle Hartheim/Heitersheim bei einer Fahrzeugkontrolle ca. 200-300kg Cannabis aufgefunden.

Das Polizeirevier Müllheim hatte zusammen mit der Bereitschaftspolizeidirektion Bruchsal eine Kontrollstelle zur Überwachung des einreisenden Verkehrs eingerichtet. Im Rahmen dieser wurden gegen 15:00 Uhr zwei zusammengehörende spanische Fahrzeuge kontrolliert.

Bei einer Durchsuchung wurden in einem der Fahrzeuge mehrere schwarze Stofftaschen und eingeschweißte Kartons aufgefunden, in welchen sich ca. 200 bis 300 Kilogramm Cannabis befanden.

Gegen beide Tatverdächtigen wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft durch das Amtsgericht Freiburg Haftbefehl wegen des dringenden Verdachts des gemeinschaftlichen Handeltreibens mit Cannabis erlassen und in Vollzug gesetzt.

nt

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
- Pressestelle -

Nora Thaleiser

Tel.: 0761 882-1027
E-Mail: freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: https://ppfreiburg.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 17.11.2025 – 13:43

    POL-FR: Freiburg-Günterstal: Mann durch Unbekannte beraubt und schwer verletzt - Zeugenaufruf

    Freiburg (ots) - Ein 48-Jähriger soll in der Nacht auf Samstag, 15.11.2025, in Freiburg-Günterstal beraubt und schwer verletzt worden sein. Der Geschädigte verständigte selbst die Polizei und wurde anschließend zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Ersten Erkenntnissen zufolge soll der Mann sich spontan mit mehreren bislang unbekannten Personen auf einem ...

    mehr
  • 17.11.2025 – 13:35

    POL-FR: Waldkirch: 30-Jährige beim Einsteigen in Bus verletzt - Zeugen gesucht

    Freiburg (ots) - Am Freitagmorgen, den 14.11.2025, gegen 07:30 Uhr wurde in Waldkirch an der Bushaltestelle "Batzenhäusle" eine 30-Jährige beim Einsteigen in den Bus leicht verletzt. Als die Geschädigte in den Bus einstieg, habe die Tür so geschlossen, dass sie hierdurch leicht am rechten Arm verletzt wurde. Daraufhin soll es eine verbale Auseinandersetzung ...

    mehr
  • 17.11.2025 – 12:30

    POL-FR: Rickenbach: Einbruch in Optiker Geschäft - Polizei sucht Zeugen

    Freiburg (ots) - Unbekannte verschafften sich in der Nacht von Sonntag auf Montag, 16./17.11.2025 gewaltsam Zutritt in ein Optiker Geschäft in der Kirchstraße. Der oder die Täter durchsuchten den Verkaufsraum und öffneten mehrere Vitrinen. Es wurde Schmuck im fünfstelligen Euro Bereich entwendet. Der Tatzeitpunkt war zirka 03.10 Uhr. Der Polizeiposten Görwihl ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren