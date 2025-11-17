POL-FR: Titisee-Neustadt, B31: Autofahrer unter Alkoholeinfluss verursacht Unfall
Freiburg (ots)
Am Sonntagabend, 16.11.2025, gegen 18:50 Uhr befuhr ein 47-jähriger Autofahrer die B31 in Fahrtrichtung Donaueschingen. Auf Höhe der Saiger Brücke in Titisee-Neustadt kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit mehreren am Fahrbahnrand aufgestellte Warnbarken. Hierbei wurden sechs Warnbarken sowie das Fahrzeug am vorderen rechten Fahrzeugeck beschädigt. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte bei dem 47-jährigen Autofahrer Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Er wurde im Anschluss in eine Klinik zur Blutentnahme verbracht, der Führerschein wurde beschlagnahmt.
