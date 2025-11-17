PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Eimeldingen: Radfahrer schlägt Radfahrerin - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Bereits am Dienstag, 11.11.2025, gegen 19.15 Uhr, soll ein unbekannter Radfahrer einer entgegenkommenden 50-jährigen Radfahrerin auf den Kopf geschlagen haben. Die 50-Jährige befuhr mit ihrem Fahrrad den Weg von Haltingen kommend in Richtung Eimeldingen, als ihr in der Straße "Im Rebacker" ein unbekannter Fahrradfahrer entgegenkam, welcher sich ihr in den Weg gestellt haben soll. Er habe daraufhin das Lenkrad ihres Fahrrades festgehalten und die 50-Jährige angeschrien, dass das Licht ihres Fahrrades ihn blenden würde. Im weiteren Verlauf soll der Unbekannte mit seiner Faust gegen den Fahrradhelm, welchen die 50-Jährige auf ihrem Kopf trug, geschlagen haben. Aufgrund des Schlages verspürte die 50-Jährige Schmerzen. Der unbekannte Radfahrer wird wie folgt beschrieben: zwischen 50 und 60 Jahre alt, etwa 1,75 bis 1,85 Meter groß, korpulente Statur. Der Unbekannte fuhr selber ein älteres Fahrrad. Das Polizeirevier Weil am Rhein, Telefon 07621 97970, sucht Zeugen, welche Hinweise zu dem unbekannten Radfahrer geben können.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

