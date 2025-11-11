PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDWIL: Erneute Sachbeschädigung an Bushaltestelle in Kerpen - Polizei bittet um Hinweise

Kerpen/Eifel (ots)

Kerpen. Vermutlich in der Nacht von Sonntag, 09. November 2025, auf Montag, 10. November 2025, kam es in der Ortslage Kerpen erneut zu einer Sachbeschädigung an dem Bushaltestellenhäuschen in der Nähe des Ortszentrums (Fritz-von-Wille-Straße).

Unbekannte Täter beschmierten die Sitzbank sowie die Innenwände des Wartehäuschens mit Hundekot. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde der Hundekot offenbar aus einem in der Nähe befindlichen Abfallbehälter entnommen. Der entstandene Schaden konnte bislang noch nicht genau beziffert werden.

Es handelt sich bereits um eine wiederholte Tat dieser Art an derselben Haltestelle. Die Polizei hat Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen.

Hinweise nimmt die Polizei Daun unter der Telefonnummer 06592/9626-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Daun

Telefon: 06592/9626-0
E-Mail: pidaun@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

