Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: unsachgemäße Beseitigung mehrerer aufgebrochener Wildschweine

Orlenbach (ots)

Am 09.11.2025 wurde der Polizeiinspektion Prüm die Ablagerung mehrerer aufgebrochener Wildschweine an der B 51 im Bereich der Anschlussstelle Prüm (BAB 60) in der Gemarkung Orlenbach gemeldet. Ein deutlicher Verwesungsgeruch war bereits wahrzunehmen. Daher ist davon auszugehen, dass die Kadaver bereits länger dort lagen.

Die Polizei Prüm bittet Zeugen, welche Angaben zu einem Verantwortlichen dieser Ablagerung machen können, sich unter der Telefonnummer 06551/9420 oder per E-Mail unter pipruem@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Prüm
Tiergartenstraße 82
54595 Prüm
Telefon: 06551-9420
Email: pipruem@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei. (muss kopiert werden)

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

Polizeidirektion Wittlich
