PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Holzschuppen in Vollbrand

POL-PDWIL: Holzschuppen in Vollbrand
  • Bild-Infos
  • Download

Wittlich (ots)

Am 10.11.2025 gegen 01:25 Uhr wurden die Kräfte der Feuerwehr und der Polizeiinspektion Wittlich über einen Brandausbruch in der Belinger Straße 53 in Wittlich informiert.

Als die Feuerwehr und die Polizei vor Ort eintrafen, konnte festgestellt werden, dass ein Holzschuppen, welcher sich hinter dem Anwesen befand, in Vollbrand stand.

Durch die Kräfte der Feuerwehr konnte der Brand schnell unter Kontrolle gebracht und ein Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus vollends verhindert werden.

Der Schuppen hingegen brannte vollständig ab. Es kam zu keinen Verletzten.

Erste Ermittlungen und Befragungen der dort wohnenden Personen erbrachten bisher kein abschließendes Ermittlungsergebnis zur Brandursache.

Die genaue Schadenshöhe steht bisher nicht fest, wird aber auf eine niedrige fünfstellige Summe geschätzt.

Die weiteren Ermittlungen werden am heutigen Tag durch das Fachkommissariat der Kriminalinspektion Wittlich durchgeführt.

Die Tatörtlichkeit wurde zunächst durch die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

Rückfragen bitte an:

Sven Lehrke
-stellvertretender Leiter der Polizeiinspektion-

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/926130
Telefax 06571/926150
sven.lehrke@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de


Folgen Sie uns auf X
https://x.com/PolizeiTrier
Folgen Sie uns auf Instagram
https://www.instagram.com/polizei.rheinlandpfalz/
Folgen Sie uns auf Facebook
https://www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz/

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Alle Meldungen Alle
  • 10.11.2025 – 06:46

    POL-PDWIL: Diebstahl von Rucksack

    Wittlich (ots) - Am 09.11.2025 zwischen 18:00 Uhr und 19:15 Uhr befand sich ein 16-jähriger Geschädigter aus dem Bereich der VG Wittlich-Land in einem Fitness-Studio in der Gottlieb-Daimler-Straße in Wittlich. Hier hatte er seinen Rucksack während des Trainings in der Umkleide abgestellt. Als er nach dem Training zurückkam, stellte er das Fehlen des Rucksacks fest. Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich ...

    mehr
  • 10.11.2025 – 06:45

    POL-PDWIL: Kontrolle im Bereich der Innenstadt

    Wittlich (ots) - Nach zeugenschaftlichem Hinweis, dass Fahrzeuge im Bereich der Innenstadt (Neustraße / Marktplatz) verkehrswidrig "mehrere Runden drehen würden", wurde die Örtlichkeit durch die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich aufgesucht. Im Zuge der sich nun ergebenden Kontrollen wurde am 09.11.2025 gegen 18:25 Uhr ein 20-jähriger Fahrzeugführer aus der VG Bernkastel-Kues festgestellt, welcher ...

    mehr
  • 10.11.2025 – 06:44

    POL-PDWIL: Sachbeschädigung, Diebstahl, Vandalismus

    Salmtal (ots) - Im Zeitraum 07.11.2025 bis 08.11.2025 begaben sich bisher unbekannte Täter in die Straße "Im Steingraben" in Salmtal. Hier wurde ein Zaunpfahl einer Viehweide umgetreten, Leitpfosten entlang der Landstraße 50 herausgerissen und eine Gartenleuchte eines Privatanwesens entwendet. Ein Anwohner konnte im Rahmen einer Zeugenbefragung angeben, dass er in der Tatnacht kurz vor Mitternacht mehrere Jugendliche ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren