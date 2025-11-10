Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Diebstahl von Rucksack

Wittlich (ots)

Am 09.11.2025 zwischen 18:00 Uhr und 19:15 Uhr befand sich ein 16-jähriger Geschädigter aus dem Bereich der VG Wittlich-Land in einem Fitness-Studio in der Gottlieb-Daimler-Straße in Wittlich.

Hier hatte er seinen Rucksack während des Trainings in der Umkleide abgestellt.

Als er nach dem Training zurückkam, stellte er das Fehlen des Rucksacks fest.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell