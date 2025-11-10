Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Sachbeschädigung, Diebstahl, Vandalismus

Salmtal (ots)

Im Zeitraum 07.11.2025 bis 08.11.2025 begaben sich bisher unbekannte Täter in die Straße "Im Steingraben" in Salmtal.

Hier wurde ein Zaunpfahl einer Viehweide umgetreten, Leitpfosten entlang der Landstraße 50 herausgerissen und eine Gartenleuchte eines Privatanwesens entwendet.

Ein Anwohner konnte im Rahmen einer Zeugenbefragung angeben, dass er in der Tatnacht kurz vor Mitternacht mehrere Jugendliche respektive Heranwachsende im geschätzten Alter von 16 bis 20 Jahre habe beobachten können, welche eine Gartenleuchte auf die Fahrbahn gestellt hätten.

Er habe diese lautstark ermahnt, woraufhin sie sich entfernt hätten.

Die Tatörtlichkeit wurde durch die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell