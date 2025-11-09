PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Bettenfeld (ots)

Am 08.11.2025 gegen 18:10 Uhr verunfallte ein 23-jähriger Fahrer eines Quads aus dem Bereich der VG Wittlich-Land aus bisher nicht abschließend geklärter Ursache mit seinem Quad auf einem Wirtschafts- / Waldweg im Bereich der "Wolfsschlucht" zwischen Manderscheid und Bettenfeld.

Durch den Sturz mit dem Quad zog sich der junge Mann Verletzungen in Form von Arm- und Schulterbruch zu.

Er wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus verbracht.

Rückfragen bitte an:

Sven Lehrke
-stellvertretender Leiter der Polizeiinspektion-

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/926130
Telefax 06571/926150
sven.lehrke@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

