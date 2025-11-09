Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Flucht

Wittlich (ots)

Am 08.11.2025 gegen 19:15 Uhr befuhr ein bisher unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug den Parkplatz zwischen dem NETTO- und dem ACTION-Markt in Wittlich.

Hier kollidierte er mit einem dort ordnungsgemäß abgestellten Wohnmobil der Marke Citroen. Das Wohnmobil wurde leicht beschädigt.

Der Unfallverursacher verließ anschließend die Verkehrsunfallstelle, ohne gegenüber dem Geschädigten oder der Polizei die Feststellung seiner Personalien und der Beteiligung an dem Verkehrsunfallgeschehen zu ermöglichen.

Die Unfallörtlichkeit wurde durch die Beamten der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Aufgrund guter Zeugenhinweise vor Ort ergab sich ein erster Hinweis auf das verursachende Fahrzeug. Die weiteren Ermittlungen hierzu dauern derzeit an.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell