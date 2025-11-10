Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Sachbeschädigung

Großlittgen (ots)

Im Zeitraum 08.11.2025 bis 09.11.2025 begab sich ein bisher unbekannter Täter zu einem Einfamilienhaus in der "Abt-Bootz-Straße 6" in Großlittgen.

Hier trat er aus bisher nicht nachvollziehbaren Gründen mit dem Schuh gegen die Hauseingangstüre, welche hierdurch beschädigt wurde.

Zu einem Eindringen in das Anwesen kam es zu keiner Zeit.

Die Tatörtlichkeit wurde durch die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell