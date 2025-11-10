PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Flucht

Wittlich (ots)

Am 09.11.2025 gegen 07:00 Uhr befuhr eine 22-jährige Fahrzeugführerin mit ihrem Personenkraftwagen die Kreisstraße 54 von Minderlittgen in Richtung Wittlich.

Hier kam ihr nach eigenen Angaben ein bisher unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Personenkraftwagen entgegen. Dieser habe die Kurve geschnitten, so dass sie, um eine Kollision zu vermeiden, nach rechts ausweichen musste.

Hierdurch kollidierte sie mit der Schutzplanke. An dieser und am Fahrzeug der 22-Jährigen entstand Sachschaden, verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Der Unfallverursacher verließ anschließend die Verkehrsunfallstelle, ohne gegenüber dem Geschädigten oder der Polizei die Feststellung seiner Personalien und der Beteiligung an dem Verkehrsunfallgeschehen zu ermöglichen.

Die Unfallörtlichkeit wurde durch die Beamten der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

Rückfragen bitte an:

Sven Lehrke
-stellvertretender Leiter der Polizeiinspektion-

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/926130
Telefax 06571/926150
sven.lehrke@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de


Folgen Sie uns auf X
https://x.com/PolizeiTrier
Folgen Sie uns auf Instagram
https://www.instagram.com/polizei.rheinlandpfalz/
Folgen Sie uns auf Facebook
https://www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz/

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

