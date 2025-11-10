PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Kontrolle im Bereich der Innenstadt

Wittlich (ots)

Nach zeugenschaftlichem Hinweis, dass Fahrzeuge im Bereich der Innenstadt (Neustraße / Marktplatz) verkehrswidrig "mehrere Runden drehen würden", wurde die Örtlichkeit durch die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich aufgesucht.

Im Zuge der sich nun ergebenden Kontrollen wurde am 09.11.2025 gegen 18:25 Uhr ein 20-jähriger Fahrzeugführer aus der VG Bernkastel-Kues festgestellt, welcher mit nicht angepasster Geschwindigkeit unterwegs war.

Er wurde entsprechend der Vorgaben des bundeseinheitlichen Bußgeldkatalogs sanktioniert und ein verkehrserzieherisches Gespräch wurde durchgeführt.

Die durchgeführten Kontrollen wurden insgesamt positiv bewertet.

Rückfragen bitte an:

Sven Lehrke
-stellvertretender Leiter der Polizeiinspektion-

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/926130
Telefax 06571/926150
sven.lehrke@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

