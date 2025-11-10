POL-PDWIL: Kontrolle im Bereich der Innenstadt
Wittlich (ots)
Nach zeugenschaftlichem Hinweis, dass Fahrzeuge im Bereich der Innenstadt (Neustraße / Marktplatz) verkehrswidrig "mehrere Runden drehen würden", wurde die Örtlichkeit durch die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich aufgesucht.
Im Zuge der sich nun ergebenden Kontrollen wurde am 09.11.2025 gegen 18:25 Uhr ein 20-jähriger Fahrzeugführer aus der VG Bernkastel-Kues festgestellt, welcher mit nicht angepasster Geschwindigkeit unterwegs war.
Er wurde entsprechend der Vorgaben des bundeseinheitlichen Bußgeldkatalogs sanktioniert und ein verkehrserzieherisches Gespräch wurde durchgeführt.
Die durchgeführten Kontrollen wurden insgesamt positiv bewertet.
