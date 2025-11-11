Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Trunkenheit im Verkehr

Wittlich (ots)

Am 10.11.2025 gegen 17:02 Uhr befuhr ein 29-jähriger Mann aus dem Wittlicher Stadtgebiet mit seinem E-Scooter die Schloßstraße in Wittlich.

Hier wurde er durch die Beamten der Polizeiinspektion Wittlich kontrolliert, nachdem er mit seinem Roller gestürzt war, glücklicherweise, ohne sich zu verletzten oder sich einen Schaden am Roller zuzuziehen.

Im Rahmen der Kontrolle wurde festgestellt, dass der junge Mann mit über 1,5 Promille erheblich unter Alkoholeinfluss stand und absolut fahruntüchtig war.

Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt, ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet und ihm wurde eine Blutprobe entnommen.

