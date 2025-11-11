PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Trunkenheit im Verkehr

Wittlich (ots)

Am 10.11.2025 gegen 17:02 Uhr befuhr ein 29-jähriger Mann aus dem Wittlicher Stadtgebiet mit seinem E-Scooter die Schloßstraße in Wittlich.

Hier wurde er durch die Beamten der Polizeiinspektion Wittlich kontrolliert, nachdem er mit seinem Roller gestürzt war, glücklicherweise, ohne sich zu verletzten oder sich einen Schaden am Roller zuzuziehen.

Im Rahmen der Kontrolle wurde festgestellt, dass der junge Mann mit über 1,5 Promille erheblich unter Alkoholeinfluss stand und absolut fahruntüchtig war.

Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt, ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet und ihm wurde eine Blutprobe entnommen.

Rückfragen bitte an:

Sven Lehrke
-stellvertretender Leiter der Polizeiinspektion-

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/926130
Telefax 06571/926150
sven.lehrke@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de


Folgen Sie uns auf X
https://x.com/PolizeiTrier
Folgen Sie uns auf Instagram
https://www.instagram.com/polizei.rheinlandpfalz/
Folgen Sie uns auf Facebook
https://www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz/

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Alle Meldungen Alle
  • 11.11.2025 – 06:57

    POL-PDWIL: illegale Abfallbeseitigung

    Dreis (ots) - Am 10.11.2025 gegen 09:00 Uhr erhielt die Polizeiinspektion Wittlich Kenntnis über eine illegale Abfallentsorgung im Bereich eines Feldwegs bei Dreis, parallel der BAB 60. Hier hatten bisher unbekannte Täter Abfall in Form von alten Stühlen, einem Lattenrost und Holzbrettern entsorgt. Alles in allem handelte es sich um "Sperrmüll". Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an ...

    mehr
  • 10.11.2025 – 21:17

    POL-PDWIL: unsachgemäße Beseitigung mehrerer aufgebrochener Wildschweine

    Orlenbach (ots) - Am 09.11.2025 wurde der Polizeiinspektion Prüm die Ablagerung mehrerer aufgebrochener Wildschweine an der B 51 im Bereich der Anschlussstelle Prüm (BAB 60) in der Gemarkung Orlenbach gemeldet. Ein deutlicher Verwesungsgeruch war bereits wahrzunehmen. Daher ist davon auszugehen, dass die Kadaver bereits länger dort lagen. Die Polizei Prüm bittet ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren