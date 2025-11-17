Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Mehrere Einbrüche in Häuser und Wohnungen - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

In der Nacht von Donnerstag, 13.11.2025 auf Freitag, 14.11.2025, schlug eine unbekannte Täterschaft eine Fensterscheibe ein, um in eine Doppelhaushälfte in der Kaiserstraße zu gelangen. Über das Diebesgut liegen hier noch keine Erkenntnisse vor.

Am Freitag,14.11.2025, in dem Zeitraum zwischen 07.45 Uhr bis 19.00 Uhr, hebelte eine unbekannte Täterschaft eine Terrassentür auf und gelangte so in ein Reihenhaus in der Weinbergstraße. Nach Sachlage wurde nichts aus dem Haus entwendet. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt.

In dem Zeitraum zwischen Samstag, 15.11.2025, 13.00 Uhr bis Sonntag, 16.11.2025, 10.30 Uhr, verschaffte sich eine unbekannte Täterschaft gewaltsam über Fenster Zugang zu zwei verschiedenen Wohnungen in einem Mehrfamilienhaus im Winzerweg. Die Wohnungen wurden von der unbekannten Täterschaft durchsucht. Unter anderem wurden Schmuck und Bargeld entwendet.

Die Ermittlungen hat das Kriminalkommissariat Lörrach übernommen und bittet um Mitteilung verdächtiger Beobachtungen oder anderer sachdienlicher Hinweise. Das Kriminalkommissariat ist unter der Telefonnummer 07621 176-0 (24 h) erreichbar.

Das Polizeipräsidium Freiburg bietet Hilfe zur Selbsthilfe an. Die Experten der kriminalpolizeilichen Beratungsstellen bieten interessierten Bürgerinnen und Bürger eine kostenlose, neutrale und professionelle Beratung zum Einbruchschutz an.

Nutzen Sie die Hilfe der Polizei und lassen Sie sich beraten.

Termine für dieses kostenlose Beratungsangebot können bei der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle unter 07621 1500-640 oder E-Mail freiburg.pp.praevention@polizei.bwl.de vereinbart werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell