Hauptzollamt Magdeburg

HZA-MD: Schwarzarbeit in der Baubranche: Geldstrafe gegen Arbeitgeber aus Aschersleben

Bild-Infos

Download

Aschersleben (ots)

Das Amtsgericht Aschersleben verurteilte einen 55-jährigen Unternehmer aus Aschersleben mit vietnamesischer Staatsangehörigkeit zu einer Geldstrafe von 5.400 Euro. Dem Mann wurde Betrug zu Lasten der SOKA-Bau vorgeworfen.

Durch umfangreiche Ermittlungen der Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamts Magdeburg wurde festgestellt, dass der Bauunternehmer im Zeitraum von Januar 2021 bis Dezember 2022 Arbeitnehmer beschäftigte, diese jedoch nicht ordnungsgemäß beim Sozialkassenverfahren für die Bauwirtschaft (SOKA-Bau) anmeldete und hierdurch die SOKA-Bau um Beitragszahlungen in Höhe von insgesamt rund 14 Tausend Euro betrogen hat.

Das Amtsgericht verhängte eine Geldstrafe von 90 Tagessätzen zu je 60 Euro, was einer Gesamtsumme von 5.400 Euro entspricht. Zusätzlich wurde die Einziehung des verursachten Schadens in Höhe von rund 14 Tausend Euro ebenfalls angeordnet.

Das Urteil ist seit dem 29.08.2025 rechtskräftig.

Original-Content von: Hauptzollamt Magdeburg, übermittelt durch news aktuell