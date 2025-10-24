Hauptzollamt Magdeburg

HZA-MD: Hauptzollamt Magdeburg stellt zahlreiche Auffälligkeiten im Wach- und Sicherheitsgewerbe fest

Landesweite Prüfungen der Finanzkontrolle Schwarzarbeit

Magdeburg, Halle (Saale), Sangerhausen, Stendal (ots)

Die Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) des Hauptzollamts Magdeburg hat in der 41. Kalenderwoche landesweit das Wach- und Sicherheitsgewerbe unter die Lupe genommen und dabei zahlreiche Auffälligkeiten festgestellt.

"Die Kontrollen fanden in ganz Sachsen-Anhalt in der Zeit vom 08.10.2025 bis 11.10.2025 statt. So waren 59 Bedienstete des Hauptzollamts Magdeburg u.a. vom Altmarkkreis Salzwedel über Stendal, Magdeburg und dem Jerichower Land bis in den Harzkreis, Sangerhausen sowie Halle (Saale) und dem Burgenlandkreis im Einsatz um flächendeckend Schwarzarbeit und illegale Beschäftigung in dieser Branche zu bekämpfen." teilt Sebastian Schultz vom Hauptzollamt Magdeburg mit.

"Der Zoll befragte insgesamt 223 Personen zu ihren Arbeitsverhältnissen. In 56 Fällen sind weitere Ermittlungen durch die FKS erforderlich, davon ergaben sich allein bei 29 Sachverhalten Auffälligkeiten im Zusammenhang mit der Einhaltung des Mindestlohns." so Schultz weiter.

An die durchgeführten Prüfungen schließen sich nun umfangreiche Nachermittlungen an, indem die vor Ort erhobenen Daten der Arbeitnehmer mit der Lohn- und Finanzbuchhaltung der Unternehmen abgeglichen werden und weitere Geschäftsunterlagen geprüft werden.

Original-Content von: Hauptzollamt Magdeburg