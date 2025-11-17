Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gemarkung Rheinfelden: Pkw überschlägt sich am Autobahndreieck

Freiburg (ots)

Am Freitag, 14.11.2025, gegen 17.25 Uhr, überschlug sich ein Pkw an dem Autobahndreieck Hochrhein. Ein 28-jähriger Mann befuhr mit seinem Pkw die Autobahn A 861 von Rheinfelden-Mitte kommend in Richtung Autobahndreieck Hochrhein. In der Linkskurve kurz vor der Überleitung auf die Autobahn A 98 kam der 28-Jährige mit seinem Pkw ins Schleudern, nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr eine Böschung seitlich hinauf. Im weiteren Verlauf überschlug sich der Pkw und kam auf dem Dach zum Liegen. Der 28-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu. Am Pkw entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Dr Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Aufgrund der Bergung des Pkws musste der rechte Fahrstreifen gesperrt werden. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei war auch die Feuerwehr im Einsatz.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell