POL-FR: Zell im Wiesental: Einbruch in Vereinsheim
Freiburg (ots)
In dem Zeitraum zwischen Samstag, 15.11.2025, 17.00 Uhr bis Sonntag, 16.11.2025, 10.00 Uhr, verschaffte sich eine unbekannte Täterschaft über eine Tür gewaltsam Zutritt in ein Vereinsheim im Sportpark Brühl. Aus dem Vereinsheim wurde eine Geldkassette entwendet.
