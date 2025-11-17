POL-FR: Zell im Wiesental: Einbruch in Vereinsheim

Freiburg (ots) - Am Freitagnachmittag, 14.11.2025, kam es auf dem Gelände einer Firma in Weil am Rhein zu einem tödlichen Arbeitsunfall. Beim Abladen einer Arbeitsbühne von einem LKW-Tieflader kippte diese aus bislang unbekannten Gründen um und traf einen 43-jährigen Arbeiter am Kopf. Trotz umgehender medizinscher Versorgung verstarb der 43-Jährige aufgrund der Schwere der Verletzungen noch an der Unfallstelle. Die ...

