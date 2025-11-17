PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Zell im Wiesental: Einbruch in Vereinsheim

Freiburg (ots)

In dem Zeitraum zwischen Samstag, 15.11.2025, 17.00 Uhr bis Sonntag, 16.11.2025, 10.00 Uhr, verschaffte sich eine unbekannte Täterschaft über eine Tür gewaltsam Zutritt in ein Vereinsheim im Sportpark Brühl. Aus dem Vereinsheim wurde eine Geldkassette entwendet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

    POL-FR: Rheinfelden: Versuchter Wohnungseinbruch - Polizei sucht Zeugen

    POL-FR: Gemarkung Rheinfelden: Pkw überschlägt sich am Autobahndreieck

    POL-FR: Weil am Rhein: Tödlicher Arbeitsunfall

