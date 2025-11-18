PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wehr: Auseinandersetzung an Tankstelle - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Montag, 17.11.2025, gegen 19.00 Uhr ereignete sich eine Auseinandersetzung an einer Tankstelle in der Öflinger Straße in Wehr, bei der ein 30-jähriger Deutscher ein Tierabwehrspray eingesetzt haben soll. Nach bisherigen Erkenntnissen dürfte ein vorangegangenes Verkehrsdelikt, welches auf der B518 von Schopfheim in Richtung Wehr stattgefunden haben soll, der Auslöser für die Auseinandersetzung gewesen sein. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte griff der zweite Beteiligten, ein 36-jähriger mazedonischer Staatsbürger, diese an und wurde mithilfe eines Passanten vorläufig festgenommen. Der Polizeiposten Wehr hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die entweder die Auseinandersetzung an der Tankstelle oder das zuvor stattgefunden Verkehrsdelikt zwischen einem grünen Auto und einem Kleinwagen auf der B518 wahrgenommen haben. Außerdem wird der Passant, der bei der Festnahme unterstütze, gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Der Polizeiposten Wehr ist unter Tel. 07762 80780 zu den üblichen Bürozeiten erreichbar. Das Polizeirevier Bad Säckingen nimmt Hinweise rund um die Uhr unter Tel. 07761 934 0 entgegen.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle - Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 17.11.2025 – 16:01

    POL-FR: Zell im Wiesental: Einbruch in Vereinsheim

    Freiburg (ots) - In dem Zeitraum zwischen Samstag, 15.11.2025, 17.00 Uhr bis Sonntag, 16.11.2025, 10.00 Uhr, verschaffte sich eine unbekannte Täterschaft über eine Tür gewaltsam Zutritt in ein Vereinsheim im Sportpark Brühl. Aus dem Vereinsheim wurde eine Geldkassette entwendet. Medienrückfragen bitte an: Thomas Batzel Polizeipräsidium Freiburg Pressestelle Telefon: 07621 / 176-351 ...

    mehr
  • 17.11.2025 – 15:59

    POL-FR: Rheinfelden: Versuchter Wohnungseinbruch - Polizei sucht Zeugen

    Freiburg (ots) - Am Samstag, 15.11.2025, in dem Zeitraum zwischen 15.30 Uhr bis 17.40 Uhr, versuchte eine unbekannte Täterschaft eine Tür zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Cesar-Stünzi-Straße aufzuhebeln. Die unbekannte Täterschaft gelangte nicht in die Wohnung. Vielleicht wurde die Täterschaft bei der Tatausführung auch gestört. Die ...

    mehr
  • 17.11.2025 – 15:58

    POL-FR: Gemarkung Rheinfelden: Pkw überschlägt sich am Autobahndreieck

    Freiburg (ots) - Am Freitag, 14.11.2025, gegen 17.25 Uhr, überschlug sich ein Pkw an dem Autobahndreieck Hochrhein. Ein 28-jähriger Mann befuhr mit seinem Pkw die Autobahn A 861 von Rheinfelden-Mitte kommend in Richtung Autobahndreieck Hochrhein. In der Linkskurve kurz vor der Überleitung auf die Autobahn A 98 kam der 28-Jährige mit seinem Pkw ins Schleudern, nach ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren