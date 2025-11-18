Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wehr: Auseinandersetzung an Tankstelle - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Montag, 17.11.2025, gegen 19.00 Uhr ereignete sich eine Auseinandersetzung an einer Tankstelle in der Öflinger Straße in Wehr, bei der ein 30-jähriger Deutscher ein Tierabwehrspray eingesetzt haben soll. Nach bisherigen Erkenntnissen dürfte ein vorangegangenes Verkehrsdelikt, welches auf der B518 von Schopfheim in Richtung Wehr stattgefunden haben soll, der Auslöser für die Auseinandersetzung gewesen sein. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte griff der zweite Beteiligten, ein 36-jähriger mazedonischer Staatsbürger, diese an und wurde mithilfe eines Passanten vorläufig festgenommen. Der Polizeiposten Wehr hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die entweder die Auseinandersetzung an der Tankstelle oder das zuvor stattgefunden Verkehrsdelikt zwischen einem grünen Auto und einem Kleinwagen auf der B518 wahrgenommen haben. Außerdem wird der Passant, der bei der Festnahme unterstütze, gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Der Polizeiposten Wehr ist unter Tel. 07762 80780 zu den üblichen Bürozeiten erreichbar. Das Polizeirevier Bad Säckingen nimmt Hinweise rund um die Uhr unter Tel. 07761 934 0 entgegen.

