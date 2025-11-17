Polizei Steinfurt

POL-ST: Recke, Einbruch in Bäckerei

Recke (ots)

In der Zeit von Donnerstag (13.11.), 18.15 Uhr bis Freitag (14.11.), 05.20 Uhr sind unbekannte Täter in eine Bäckerei an der Vogteistraße, nahe Rosenstraße, eingebrochen.

Die Täter gelangten durch eine Hintereingangstür in die Räumlichkeiten und stahlen dort einen Tresor, in dem sich Bargeld befand. Insgesamt beläuft der Schaden sich auf einen niedrigen vierstelligen Eurobetrag.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen. Wer Angaben zu der Tat machen kann, wird gebeten, die Polizei Ibbenbüren unter 05451/591-4315 zu kontaktieren.

