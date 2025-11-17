PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Steinfurt

POL-ST: Ladbergen, Einbruch in Einfamilienhaus

Ladbergen (ots)

An der Moorstraße, Höhe Grüner Weg, haben unbekannte Täter in der Zeit zwischen Samstag (15.11.25), 06.35 Uhr und Sonntag (16.11.25), 00.30 Uhr das Fenster eines Wohnhauses beschädigt und gelangten so in das Haus.

Die Täter durchwühlten zahlreiche Räume auf der Suche nach Diebesgut. Sie stahlen ersten Erkenntnissen zufolge unter anderem Schmuck, Goldmünzen und Bargeld. Der Wert des Diebesguts liegt einer ersten Schätzung zufolge im niedrigen fünfstelligen Eurobereich.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Wache in Lengerich, Telefon 05481/9337-4515.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

