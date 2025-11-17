Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Einbruch in Einfamilienhaus

Ibbenbüren (ots)

Am Dornröschenweg in Laggenbeck, zwischen Rotkäppchenweg und Wichtelweg, ist es am Freitag (14.11.25) zwischen 18.00 Uhr und 20.00 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus gekommen.

Die unbekannten Täter hebelten ersten Erkenntnissen zufolge ein Fenster auf. Im Haus durchsuchten sie jeden Raum nach Diebesgut und öffneten dabei zahlreiche Schränke, Schubladen und Behältnisse. Sie stahlen einen Ring, eine Goldmünze und Bargeld. Die genaue Schadenshöhe ist noch unbekannt.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise von Zeugen bei der Wache in Ibbenbüren entgegen, Telefon 05451/938-4215.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell