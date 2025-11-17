Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Einbruch in Einfamilienhaus

Ibbenbüren (ots)

Unbekannte Täter sind in ein Einfamilienhaus an der Straße Glückswinkel, am Ende der Sackgasse, eingebrochen. Die Tat ereignete sich am Freitag (14.11.25) in der Zeit zwischen 13.30 Uhr und 19.00 Uhr.

Die Einbrecher schlugen das Glas der Terrassentür ein und gelangten so ins Haus. Sie durchsuchten diverse Schänke und stahlen mehrere Uhren. Genaue Angaben zum Diebesgut können noch nicht gemacht werden.

Die Polizei ermittelt zu diesem Einbruch. Zeugen, die im Tatzeitraum etwas Auffälliges beobachtet haben, melden sich bitte bei der Wache in Ibbenbüren, Telefon 05451/938-4215.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell