Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Körperverletzung im Sarasinweg - Polizei sucht weitere Zeugen

Freiburg (ots)

Nach den bisherigen Ermittlungen kam es bereits am Freitag, 07.11.2025, gegen 16.10 Uhr, zwischen zwei Männern zu einer körperlichen Auseinandersetzung im Sarasinweg. Dabei wurde ein 23-jähriger Mann schwer verletzt. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der zweite Mann konnte unerkannt entkommen. Zum Tatzeitpunkt soll an der Örtlichkeit ein großes Personenaufkommen geherrscht haben. Das Polizeirevier Lörrach erhofft sich daher weitere Hinweise von Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben. Hinweise nimmt das Polizeirevier unter der Telefonnummer 07621 176-0 entgegen.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

