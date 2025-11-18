PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Neuenburg am Rhein: Alkoholisierter Autofahrer verursacht Verkehrsunfall

Freiburg (ots)

In der Nacht von Sonntag, dem 16.11.2025, gegen 02:45 Uhr ereignete sich im Kreisverkehr L 134 / Breisacher Straße ein Verkehrsunfall.

Ein 22-jähriger PKW-Fahrer kam aus Richtung der Westtangente in Neuenburg und wollte vermutlich im Kreisverkehr die Ausfahrt Breisacher Straße nehmen.

Hierbei verlor der Mann möglicherweise wegen nicht angepasster Geschwindigkeit die Konntrolle über seinen Wagen und prallte gegen die auf einem Fahrbahnteiler befindlichen Verkehrsschilder.

Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme durch das Polizeirevier Müllheim wurde bei dem Unfallverursacher eine Atemalkoholkonzentration von knapp über ein Promille gemessen. Daraufhin wurde dem 22-Jährigen eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.

Es entstand lediglich Sachschaden. Verletzt wurde dabei niemand.

ek (RM)/ ak

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Polizeirevier Müllheim
Führungsgruppe
Telefon: 07631 / 1788 - 0

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 18.11.2025 – 14:08

    POL-FR: Waldshut-Tiengen/ Indelkofen: Traktor rollt in Hofladen

    Freiburg (ots) - Am Montag, 17.11.2025, kam es gegen 17:30 Uhr an der Einmündung Siedlerstraße in die Untere Landstraße zu einem Verkehrsunfall. Aus noch nicht abschließend geklärten Gründen kam ein Traktor auf der abschüssigen Siedlerstraße ins Rollen und kollidierte mit mehreren Automaten eines Hoflandens. Dabei wurde sowohl der Traktor, der Unterstand, sowie ...

    mehr
  • 18.11.2025 – 14:08

    POL-FR: Wehr: Auseinandersetzung an Tankstelle - Zeugen gesucht

    Freiburg (ots) - Am Montag, 17.11.2025, gegen 19.00 Uhr ereignete sich eine Auseinandersetzung an einer Tankstelle in der Öflinger Straße in Wehr, bei der ein 30-jähriger Deutscher ein Tierabwehrspray eingesetzt haben soll. Nach bisherigen Erkenntnissen dürfte ein vorangegangenes Verkehrsdelikt, welches auf der B518 von Schopfheim in Richtung Wehr stattgefunden haben soll, der Auslöser für die Auseinandersetzung ...

    mehr
  • 17.11.2025 – 16:01

    POL-FR: Zell im Wiesental: Einbruch in Vereinsheim

    Freiburg (ots) - In dem Zeitraum zwischen Samstag, 15.11.2025, 17.00 Uhr bis Sonntag, 16.11.2025, 10.00 Uhr, verschaffte sich eine unbekannte Täterschaft über eine Tür gewaltsam Zutritt in ein Vereinsheim im Sportpark Brühl. Aus dem Vereinsheim wurde eine Geldkassette entwendet. Medienrückfragen bitte an: Thomas Batzel Polizeipräsidium Freiburg Pressestelle Telefon: 07621 / 176-351 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren