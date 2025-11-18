Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Neuenburg am Rhein: Alkoholisierter Autofahrer verursacht Verkehrsunfall

Freiburg (ots)

In der Nacht von Sonntag, dem 16.11.2025, gegen 02:45 Uhr ereignete sich im Kreisverkehr L 134 / Breisacher Straße ein Verkehrsunfall.

Ein 22-jähriger PKW-Fahrer kam aus Richtung der Westtangente in Neuenburg und wollte vermutlich im Kreisverkehr die Ausfahrt Breisacher Straße nehmen.

Hierbei verlor der Mann möglicherweise wegen nicht angepasster Geschwindigkeit die Konntrolle über seinen Wagen und prallte gegen die auf einem Fahrbahnteiler befindlichen Verkehrsschilder.

Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme durch das Polizeirevier Müllheim wurde bei dem Unfallverursacher eine Atemalkoholkonzentration von knapp über ein Promille gemessen. Daraufhin wurde dem 22-Jährigen eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.

Es entstand lediglich Sachschaden. Verletzt wurde dabei niemand.

ek (RM)/ ak

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell