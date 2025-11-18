PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gemarkung Lörrach: Unfall zwischen Pkw und zwei Rennradfahrern - ein Radfahrer schwer verletzt

Freiburg (ots)

Am Samstag, 15.11.2025, gegen 12.45 Uhr, kam es bei einem Wendemanöver auf der Kreisstraße 6333 zu einem Unfall, bei welchem ein Pkw und zwei Rennradfahrer beteiligt waren. Ein 57-jähriger Pkw-Fahrer befuhr die Landstraße 141 von Lörrach kommend in Richtung Inzlingen und bog nach links in die Kreisstraße 6333 in Richtung Adelhausen ab. Etwa 50 Meter nach der Einmündung bemerkte er ein Verkehrszeichen, dass die Kreisstraße in Richtung Adelhausen gesperrt sei. Aus diesem Grund entschied sich 57-Jährige wohl in einem Zug ein Fahrtrichtungswechsel um 180 Grad auf der Kreisstraße durchzuführen. Fast zum gleichen Zeitpunkt bogen zwei Rennradfahrer ebenfalls von der Landstraße 141 kommend in die Kreisstraße 6333 ab und kollidierten mit dem vor ihnen wendenden Pkw. Dabei wurde ein 42-jähriger Rennradfahrer schwer verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Ein 36-jähriger Rennradfahrer wurde leicht verletzt und vom Rettungsdienst vor Ort untersucht. Der gesamte Sachschaden wird auf etwa 13.000 Euro geschätzt.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg

