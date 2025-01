Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Eutingen im Gäu - Opferstock in Weitinger Kapelle aufgebrochen

Eutingen im Gäu (ots)

Am Samstagvormittag haben sich Diebe am Opfergeld einer in der Dorfstraße stehenden Kapelle in Weitingen bereichert.

Nach derzeitigem Kenntnisstand öffnete unbekannte Täterschaft zwischen 8:50 Uhr und 12:50 Uhr zunächst mehrere Schlösser am Opferstock und entwendete im Anschluss ein darin befindliches Messingbehältnis mit Bargeld in Höhe von rund 100 Euro.

Zeugen, insbesondere Spaziergänger, welche sich auf dem Wanderweg entlang der Kapelle aufgehalten und hierbei verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Horb unter der Telefonnummer 07451 - 960 zu melden.

Sabine Maag, Pressestelle

