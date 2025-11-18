Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Fehler beim Abbiegen - Fahrer von Kleinkraftrad schwer verletzt

Freiburg (ots)

Am Montag, 17.11.2025, gegen 06.40 Uhr, kam es in der Tumringer Straße zu einem Unfall zwischen einem Pkw und einem Motorroller. Der Fahrer des Motorrollers wurde schwer verletzt. Ein 58-jähriger Pkw-Fahrer befuhr die Tumringer Straße vom Berliner Platz kommend in Richtung Tumringen und wollte nach links auf ein Grundstück abbiegen. Dabei übersah er einen entgegenkommenden 63-jährigen Fahrer eines Motorrollers und kollidierte mit diesem. Der Fahrer des Motorrollers wurde schwer verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Der Motorroller war nicht mehr fahrbereit. Der gesamte Sachschaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt.

