Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Fehler beim Abbiegen - Fahrer von Kleinkraftrad schwer verletzt

Freiburg (ots)

Am Montag, 17.11.2025, gegen 06.40 Uhr, kam es in der Tumringer Straße zu einem Unfall zwischen einem Pkw und einem Motorroller. Der Fahrer des Motorrollers wurde schwer verletzt. Ein 58-jähriger Pkw-Fahrer befuhr die Tumringer Straße vom Berliner Platz kommend in Richtung Tumringen und wollte nach links auf ein Grundstück abbiegen. Dabei übersah er einen entgegenkommenden 63-jährigen Fahrer eines Motorrollers und kollidierte mit diesem. Der Fahrer des Motorrollers wurde schwer verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Der Motorroller war nicht mehr fahrbereit. Der gesamte Sachschaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt.

    Am Samstag, 15.11.2025, gegen 20.45 Uhr, wollte sich ein 36-jähriger Fahrer eines E-Scooters einer Verkehrskontrolle durch Flucht entziehen. Der 36-Jährige wurde von der Polizei in der Dammstraße angehalten und kontrolliert. Aufgrund des Verdachtes einer Alkoholbeeinflussung sollte bei dem 36-Jährigen ein Alkoholvortest durchgeführt werden.

    In der Nacht vom 18.11.2025 wurde versucht, gegen 02:30 Uhr in eine Tankstelle in der Eschholzstraße einzubrechen. Der zunächst unbekannte Täter soll versucht haben, mit einer Holzlatte die Eingangstüre der Tankstelle aufzuhebeln. Als dies offensichtlich nicht gelang, entfernte sich der Unbekannte vom Tatort. Im Rahmen der Ermittlungen ergab sich der Tatverdacht gegen einen 47-Jährigen.

