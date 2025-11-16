Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Urkundenfälschung und Fahren ohne Fahrerlaubnis in Wildeshausen

Delmenhorst (ots)

Am Samstag, 15.11.2025, gegen 12:01 Uhr, kontrollierte eine Funkstreifenwagenbesatzung der Polizei Wildeshausen den Fahrzeugführer eines Pkw, welcher die Delmenhorster Straße in Wildeshausen befuhr. Der 21-Jährige Lüdinghauser konnte lediglich ein Lichtbild einer moldauischen Fahrerlaubnis vorzeigen. Es ergaben sich Anhaltspunkte darauf, dass der Führerschein gefälscht sein könnte. Dem 21-Jährigen Fahrzeugführer wurde die Weiterfahrt untersagt. Es wurde ein Ermittlungsverfahren aufgrund der Urkundenfälschung und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

