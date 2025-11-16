Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Randale enden im Polizeigewahrsam

Delmenhorst (ots)

Am Samstagnachmittag kam es am Rande des Oberliga-Spiels zwischen dem SV Atlas Delmenhorst und dem SV Wilhelmshaven zu einer gemeinschädlichen Sachbeschädigung an einem Streifenwagen der Polizei. Ein 28-jähriger Delmenhorster nahm ein an der Düsternortstraße stehendes unverschlossenes Fahrrad an sich und warf dieses mit Wucht gegen eines der Einsatzfahrzeuge der Polizei. Dadurch entstand sowohl am Streifenwagen, als auch am Fahrrad Sachschaden. Der Randalierer wurde umgehend von den eingesetzten Kräften in Gewahrsam genommen und zur Verhinderung weiterer Straftaten einer Gewahrsamszelle zugeführt. Gegen den der Polizei bereits bekannten Mann, welcher eindeutig nicht Besucher des Fußballspiels war, wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

